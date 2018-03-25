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إنقاذ 106 ركاب من “الطيار السكران”

إنقاذ 106 ركاب من “الطيار السكران”
http://almnatiq.net/?p=556836
المناطق - الرياض
اضطرت شركة طيران “تاب إير” البرتغالية إلى إلغاء رحلتها من شتوتغارت الألمانية إلى لشبونة عاصمة البرتغال، بعد أن عثر موظف على الطيار مخمورا في قمرة القيادة قبيل الإقلاع.

وقال بيان للشرطة الألمانية إن الرحلة التي كانت مقررة الجمعة، ألغيت بعد أن وجد الموظف الطيار “تفوح منه رائحة الكحول وغير قادر على المشي”، وأخبر السلطات بما رأى.

وأكدت الشركة أنها ألغت الرحلة بسبب “عدم أهلية الطيار”.

واقتحم رجال الأمن قمرة القيادة بناء على بلاغ الموظف، ليجدوا الطيار البالغ من العمر 40 عاما “في حالة سُكر شديد”.

وسحبت السلطات الأمنية في شتوتغارت رخصة الطيار في الحال، فيما فرضت عليه غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.

واضطر 106 ركاب إلى قضاء ليلتهم في فنادق، فيما تقدمت شركة “تاب إير” باعتذار وقالت إنها لن تتمكن من توفير مقاعد بديلة للركاب قبل الاثنين، نظرا لعدم وجود مقاعد شاغرة على رحلاتها.

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