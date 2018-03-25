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خادم الحرمين يرعى غداً حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

خادم الحرمين يرعى غداً حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية
http://almnatiq.net/?p=556839
المناطق - واس

يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مساء غد الاثنين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين، بالرياض.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، قد أعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ ” 40 ” لهذا العام 1439 هـ ـ 2018م، في فروعها الخمسة، حيث حصل خمسة علماء من ثلاث قارات على جائزة الملك فيصل العالمية.

فقد فاز الدكتور أرواندي جاسوير من إندونيسيا بجائزة خدمة الإسلام، والدكتور بشار عواد من الأردن بجائزة الدراسات الإسلامية، والدكتور شكري المبخوت، من تونس، بجائزة اللغة العربية والأدب، فيما فاز الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة الطب، والدكتور جون بول من بريطانيا بجائزة العلوم.

وأعرب الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السُبيّل عن سعادته برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: نحن في جائزة الملك فيصل سعداء جدا برعاية خادم الحرمين الشريفين حيث عودنا – أيده الله – دائماً كما عودنا ملوك المملكة العربية السعودية برعايتهم الدائمة لحفل جائزة الملك فيصل ومتابعتهم الدائمة.

وأشار إلى أن سمو الأمير خالد الفيصل عادةً في يناير يعلن أسماء الفائزين وفي نهاية شهر مارس كما هو المعتاد يحضر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ويسلم الجوائز للفائزين، واحتفال الغد يشمل أيضاً الاحتفاء بمرور 40 عاماً على منح جائزة الملك فيصل فهي مناسبة كبيرة.

وأكد أن هذا الحفل يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – فهو الرئيس الأعلى لمؤسسة الملك فيصل الخيرية وهذا ليس مجرد اهتمام بالحضور والتكريم وانما بتبني هذه المؤسسة، كما يحظى الحفل باهتمام كبير من أصحاب السمو الملكي الأمراء ورجال الدولة من وزراء وقيادات إدارية وعسكرية والعلماء وجمع كبير من المثقفين والأدباء والإعلاميين.

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