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كيف تحمي بياناتك في “فيسبوك” دون التخلي عن حسابك؟

كيف تحمي بياناتك في “فيسبوك” دون التخلي عن حسابك؟
http://almnatiq.net/?p=556842
المناطق - الرياض

انتشر “هاشتاغ” DeleteFacebook على نطاق واسع بين مستخدمي “فيسبوك” بعد فضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، التي دفعت أموالاً لأكاديمي لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”، لتكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية، في عام 2016.
إلا أنه، وبحسب خبراء أمنيين، يمكن المحافظة على حسابات “فيسبوك” آمنة باتباع مجموعة من الخطوات نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”:

إلغاء صداقات
يجد كثير من مستخدمي “فيسبوك” متعةً في امتلاكهم لحساب يضم أعدادا كبيرة من الأصدقاء، إلا أن حادثة “كامبريدج أناليتيكا” أثبتت أن بياناتك قد تكون عرضة للاختراق حتى من الأشخاص المتواجدين في دائرة معارفك الخاصة بموقع التواصل.

لذا ينصح الخبراء بحذف أي شخص لا تعرفه جيداً، أو لم تتواصل معه لفترة طويلة من الزمن.

إنتبه لمعلوماتك المتاحة
يوفر “فيسبوك” خياراً يمكّن المستخدمين من معرفة كيف سيبدو حسابهم بالنسبة للعامة وذلك من خلال قائمة “إعدادات” ومن ثم Timeline، وبعدها Review، واختيار ما الذي يمكن للمتواجدين في دائرة معارفك مشاهدته من خلال View As.

ويستطيع المستخدمون من خلال هذا الخيار إقفال أي معلومات لا يريدون مشاركتها مع العامة، مثل مكان الولادة أو الحالة الاجتماعية أو مكان العمل.

قيّم التطبيقات
يفعّل كثيرون من مستخدمي “فيسبوك” عدداً من التطبيقات بمرور الأيام، لذا من الضروري إعادة تقييمها من خلال التوجه إلى قائمة “إعدادات” ومن ثم “تطبيقات” وبعدها الدخول بحساب “فيسبوك”، وحذف أي تطبيقات لا تريدها، تكون قد تمتلك صلاحية الوصول إلى الملف الشخصي الخاص بك على موقع التواصل.

برمجة واجهة التطبيقات
يمكّن العديد من المواقع والتطبيقات المستخدمين من الدخول لها عبر حساب “فيسبوك”، وهو ما يعتبره البعض ميزة إيجابية كونها لا تتطلب سوى حفظ كلمة مرور واحدة.

لكن ذلك، في الوقت ذاته، يعني ارتباط “فيسبوك” بما يقوم به المستخدمون في تلك المواقع أو التطبيقات، لذا ينصح بتعطيل ميزة مشاركة برمجة واجهة التطبيقات.

ويمكن القيام بذلك بنقر “إعدادات” ومن ثم اختيار “تطبيقات”، وبعدها “مواقع”، Plugins، وانتقاء “تحرير”، وتعطيل الميزة.

اختصر ما تشاركه من معلومات
لتبعد المعلنين قدر المستطاع من الوصول إليك عبر “فيسبوك”، يمكنك زيادة صعوية المهمة عليهم، وذلك باختصار المعلومات الشخصية التي تقوم بمشاركتها عبر الموقع.

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