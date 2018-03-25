ليفربول يغري صلاح براتب أسبوعي ضخم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي ليفربول لكرة القدم، تستعد للدخول في مفاوضات مع نجمه المصري محمد صلاح من أجل تحسين عقده، لقطع الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد معه.

وذكرت صحيفة “Daily Mirror”، أن ليفربول يستعد لإبرام عقد جديد مع محمد صلاح، ورفع راتبه الأسبوعي من 90 ألف جنيه إسترليني، إلى 200 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 283 ألف دولار أسبوعيا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ليفربول تسعى لتحصين محمد صلاح، بعد أن دخل دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد، الذي يتطلع للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خياراته الهجومية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه النجم المصري في موسمه الأول مع “الريدز”، إذ سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح نفسه يعتزم البقاء مع نادي ليفربول ومواصلة إثبات جدارته باللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.