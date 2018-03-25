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صراعات بين قيادات حوثية توقع قتلى وجرحى في الضالع

صراعات بين قيادات حوثية توقع قتلى وجرحى في الضالع
http://almnatiq.net/?p=556894
المناطق - الرياض
أفادت مصادر، الأحد، بمقتل ثلاثة من مليشيات الحوثي الإيرانية وإصابة آخرين، في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة المتمردين، نتيجة خلافات على حصص بيع الوقود بالسوق السوداء.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين مسؤول الحشد محمد صالح الحدي وآخر مسؤول عن المخابرات، مما أسفر عن مقتل عدد من مرافقيهما.

وميدانيا، سيطرت القوات الشرعية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأفادت مصادر الأحد، أن المعارك بين القوات الشرعية والحوثيين خلفت قتلى وجرحى.

وتقع الشريجة على الخط الفاصل بين تعز و لحج.

ويأتي هذا التقدم الجديد لقوات الشرعية بعد السيطرة على جبل حمالة، وقطع طريق الإمداد عن المتمردين.

ولم تتمكن عربات القوات الشرعية حتى الآن من دخول خط الشريجة بسبب كثافة الألغام والمتفجرات، حيث من المقرر أن تتحرك فرق الألغام لنزعها.

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