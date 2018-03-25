السفير قطان يفتتح نادي الطلبة السعودي في كوالالمبور

وألقى رئيس نادي الطلبة السعودي في كوالالمبور عبدالهادي العتيبي كلمة عبر فيها باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة النادي والطلاب المبتعثين عن عظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الكبير الذي يجده الطلاب المبتعثين في أنحاء العالم عامة وماليزيا خاصة .

وأشار إلى أن انطلاقة نادي الطلبة السعودي في كوالالمبور سيكون له دور كبير في احتواء الطلاب وتواصلهم ومعرفة ظروفهم وتعزيز روح الانتماء لوطنهم والتعريف بمكانة المملكة وقيادتها اسلاميا وعالميا. وأن هذا النادي سيكون بمثابة البيت السعودي للطلاب والطالبات وعائلاتهم تحت إشراف مباشر من سفارة المملكة في ماليزيا والملحقية الثقافية .

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان كلمة عبّر فيها عن سعادته بافتتاح النادي وتدشين فعالياته وقال :

إن وجود نادي للطلبة السعوديين في ماليزيا لهو أمر ملحّ لما فيه من مصلحة لإخواننا الطلاب والطالبات وأرجو ان يكون مركزاً للتجمع وفرصةً للتلاقي والتواصل والتعارف والإخاء .

كما أشاد سعادة السفير بمستوى الطلاب السعوديين في ماليزيا وبتميزهم علمياً وخُلقياً . وقال :

إشادتي بكم مبنية على ما وصل إليّ من ثناء من منسوبي الجامعات التي تدرسون بها ومن الجهات الأخرى في ماليزيا واللذين أشادوا بالطالب السعودي وانضباطه واجتهاده وأخلاقه قبل كل شيء .

ودعا السفير جميع الطلاب إلى أن يتحملوا المهام على أكمل وجه والمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 المخصصة أصلاً للشباب .

إثر ذلك افتتح سعادة السفير مقر النادي وتحول فيه وأطلع على اهم الخطط والبرامج المستقبلية له.