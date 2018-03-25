ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.