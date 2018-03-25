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فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في مدارس علماء الغد

فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في مدارس علماء الغد
http://almnatiq.net/?p=556910
المناطق - تهاني الجهني

انطلقت اليوم الأحد في مدارس علماء الغد النموذجية فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار الأسنان صحة و جمال والذي يقيمه فريق العمل الوقائي بإدارة طب الأسنان بصحة تبوك لمدة خمس أيام.

أوضحت مدير عام مدارس علماء الغد زكية عواجي أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن الحرص المستمر على صحة الطالبات وتفعيل الجانب الوقائي.

وأشارت رئيس طب الأسنان الوقائي الدكتورة صفا التويجري أن الفعالية تتضمن إقامة عدة أركان منها العيادة المتنقلة لتطبيق الإجراءات الوقائية للطالبات في المرحلة الإبتدائية من عدة مدارس وفحص للزوار والتعرف على الغذاء الصحي وكيفية حماية الأسنان من التسوس وأمراض اللثة بالإضافة إلى تثقيف وتوعية الزوار وتوزيع النشرات تتعلق بصحة الفم والأسنان.

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