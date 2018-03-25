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مدير تعليم ” محايل ” يعلن انطلاق الدراسية التأسيسية ويشيد بجهود فريق العمل

مدير تعليم ” محايل ” يعلن انطلاق الدراسية التأسيسية ويشيد بجهود فريق العمل
http://almnatiq.net/?p=556913
المناطق - محمد الغبيشي

افتتح سعادة مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صباح اليوم الأحد 8-7-1439هـ الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية والتي تنظمها كشافة وزارة التعليم وتستضيفها إدارة تعليم محايل بمركز التدريب الكشفي للفترة من 8-14/7/1439هـ .
وذلك بحضور ضيف شرف الدراسة مدير مركز التدريب التربوي بعنيزة الدكتور يوسف الهقّاص ومدير مكتب تعليم بارق الأستاذ علي أحمد البارقي ومدير النشاط الطلابي الأستاذ علي الراجحي وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين بالإدارة.
وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم ، عقب ذلك القى مدير التعليم بمحايل عسير كلمة رحّب فيها بقادة الوحدات الكشفية من 32 إدارة تعليمية بكافة مناطق المملكة وأكد اعتزازه بالحركة الكشفية .
وكشف آل شريم بأنه كان قائد لفرقة كشفيه منذ 28 عاما للمرحلة المتوسطة والثانوية، وذكر أهمية الحركة على تدريب الفرد على الاعتماد على الذات وحياة الخلاء واستخدام الطبيعة , وفي ختام كلمته عبر عن فخره واعتزازه بقادة هذا الوطن سلمان الحزم ومحمد العزم وبوطن الوفاء والأمن والأمان ومهبط الوحي , داعياً للمرابطين على الحدود بالنصر المؤزر وللشهداء بالرحمة والمغفرة وأعلى منازل الجنة.
بعد ذلك ارتجل قائد الدراسة رئيس النشاط الكشفي بتعليم محايل الأستاذ حسين عمر شبيلي كلمة قال فيها أن الهدف من الدراسة هو إكساب المتدربين الحاصلين على الدراسة الأولية مختلف المعارف والمهارات الكشفية النظرية والتطبيقية، وبيّن تعليمات وأساسيات الدراسة وفق أدلة جمعية الكشافة العربية السعودية .
ثم قدم “شبيلي” شكره الجزيل لسعادة مدير التعليم منصور آل شريم ولمساعده للشؤون التعليمية علي العداوي ولمدير مكتب بارق الأستاذ علي البارقي وللمشرف التربوي حبشي البارقي ولبلدية بارق على الجهود المبذولة لتجهيز كافة متطلبات الدارسة خلال فترة وجيزة, داعيا المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.
ثم ألقيت قصيدتين شعرية للشاعرين الأساتذة أحمد معيض الشهري وحمد محمد البارقي وفي نهاية الحفل سلم مدير التعليم آل شريم الحقائب التدريبية للدارسين ، ثم التقطت الصور التذكارية احتفاء بهذه المناسبة .
وفي سياق متصل أوضح قائد البرامج الأستاذ إبراهيم الحسين بتقسيم المتدربين إلى خمس طلائع وإطلاق أسماء مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم عليها : (محايل , بارق, البرك, قنا والبحر, المجاردة) .
وأشار الحسين إلى أن الجانب النظري من الدراسة يتضمن دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة الكشفية واحتياجاته، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والمناهج الكشفية، وتشكيل الوحدة، والطريقة الكشفية ، والاجتماعات، والتطوع في العمل الكشفي،
كما يتضمن برنامج الدراسة العملي القيام برحلة خلوية تُطبق فيها مفردات الملاحة البرية والعلامات السرية، ورسم الخرائط، والتقديرات، والاتجاهات، والرسائل المشفرة، وممارسة عملية لفنون الحبال وتطبيقات على تنفيذ نماذج الريادة وذلك خلال 33 ساعة تدريبية.

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