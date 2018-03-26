احدث الأخبار

قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!
أبرز المواد
 اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند
أبرز المواد
 نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع
أبرز المواد
 روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 22
أبرز المواد
 تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة
أبرز المواد
 فن القط العسيري يضئ العاصمة الأمريكية
محليات
 أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة
منطقة عسير
 مدير تعليم ” محايل ” يعلن انطلاق الدراسية التأسيسية ويشيد بجهود فريق العمل
منطقة عسير
 فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في مدارس علماء الغد
منطقة تبوك
 ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح
أبرز المواد
 السفير قطان يفتتح نادي الطلبة السعودي في كوالالمبور
محليات
جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

أبرز المواد
هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

أبرز المواد
اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أبرز المواد

كثالث حضور عالمي في فترة وجيزة

فن القط العسيري يضئ العاصمة الأمريكية

فن القط العسيري يضئ العاصمة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=556920
المناطق - الرياض

سجل فن القط العسيري ثالث حضور عالمي خلال فترة وجيزة، وذلك عبر مشاركته في المعرض الفني الذي نفذته مؤسسة مسك الخيرية في مركز كينيدي الفني الشهير في العاصمة الأميركية، ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح مسؤول البرامج بمعهد مسك للفنون عبدالرحمن السحامي أن عدد الحضور وصل إلى أكثر من ٨٠٠ زائر خلال المعرض الذي استمر ٤ ساعات، وحظي بأصداء جميلة وإعجاب من الجانب الأمريكي، حيث أبدى الحضور إعجابهم بالفن السعودي الأصيل المتميز.

وأضاف أن ٣٣ عملا فنيا أبرز في المعرض، من بينها فن القط العسيري الذي خصص له أيضا جدارية كبيرة ليعبر عن نوع من الرسومات الرمزية التي كانت تزين جدران المنازل الداخلية في الجنوب الغربي من المملكة، قدمتها الفنانة المتخصصة والمدربة على فن القط فاطمة فايع الألمعي بمشاركة 12 سيدة من عسير.

من جهته، أشار مدير معهد مسك للفنون الدكتور أحمد ماطر إلى أهمية المعارض الفنية والثقافية التي تصاحب زيارة سمو ولي العهد لتقديم السعودية إلى الشعب الأميركي بعيون فنية عن طريق الضوء واللون، مبينا أن معهد مسك للفنون يعمل مع مؤسسة مسك بشكل عام على تمكين الشباب السعودي من إطلاق العنان لموهبته الفنية، من خلال تقديم أعمال أبناء الوطن وبشكل حيوي وتشجيع التبادل الثقافي الدولي والتعاون الدبلوماسي في الخارج، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه من الضروري في هذا الوقت أن يتفاعل الفنانين السعوديون مع كل الجماهير حول العالم.

وأضاف: “يسعدنا أن نحضر بعضاً من أفضل الفنون السعودية المعاصرة إلى العاصمة واشنطن خلال زيارة سمو ولي العهد، والتي تُظهر ثروة المواهب الفنية التي يتمتع بها أبناء المملكة العربية السعودية، وكيف يشكل الفن والتعبير الثقافي والصناعات الإبداعية جزءاً لا يتجزأ من التغيير في المملكة، مما ساعد على ضمان مجتمع نابض بالحياة متقبل للإبداع والتطور”، موضحا أن فن القط يعتبر من أهم الفنون التي حرصنا على نقلها للعالمية لكونه من أهم رموز الفن العريق في المملكة.

من جانبه، أكد الأديب والمؤرخ على مغاوي والذي شارك زوجته فاطمة الألمعي هذه الرحلة أن هناك إقبال عالمي وقبول لفن القط، وقال: “لم نتوقف أنا وزوجتي خلال ٤ ساعات من العرض عن التعريف بهذا الفن وتاريخه الذي ورثته سيدات عسير من جداتهن ليحافظن عليه ويطوره ويدرسه للأجيال القادمة”، مشددا على أن فاطمة الألمعي تقوم بنقل معلوماتها وخبراتها عن هذا الفن للجيل الجديد من خلال عمل الدورات التدريبية والبرامج المتنوعة والمعارض ليظل مغروسا في الذاكرة.

روابط ذات صلة

قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!

قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!
اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند

اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند
أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة

أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*