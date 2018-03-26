احدث الأخبار

وزير الخارجية البحريني معلقا على صاروخ الرياض: صواريخ إيرانية تجني على نفسها براقش.. وستعرف طهران أي منقلب تنقلب
أبرز المواد
 قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!
أبرز المواد
 اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند
أبرز المواد
 نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع
أبرز المواد
 روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 22
أبرز المواد
 تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة
أبرز المواد
 فن القط العسيري يضئ العاصمة الأمريكية
محليات
 أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة
منطقة عسير
 مدير تعليم ” محايل ” يعلن انطلاق الدراسية التأسيسية ويشيد بجهود فريق العمل
منطقة عسير
 فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في مدارس علماء الغد
منطقة تبوك
 ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح
أبرز المواد
جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

أبرز المواد
هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

أبرز المواد
اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أبرز المواد

تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة

تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة
http://almnatiq.net/?p=556925
المناطق - الرياض

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا صادما لعشاق “الشوكولاته”، تضمن حقائق وصفتها بالـ”مظلمة”، حول عدم صحة ما تروج له مراكز الأبحاث بشأن الفوائد المتعددة للشوكولاته.

وبيّن التقرير أن ما تروجه مراكز الأبحاث عن فوائد الشوكولاته الكثيرة بالنسبة لصحة القلب، أو ضغط الدم، أو تحسين المزاج، ما هو إلا ادعاء ليس له أساس من الصحة، أو مبالغة في أحسن الأحوال.

وأشار التقرير إلى أن سبب خروج مراكز الأبحاث عن معايير البحث العلمي في التوصل للنتائج، يعود إلى تلقيها لأموال من الشركات المصنّعة للشوكولاته، والتي حاولت التصدي لنتائج الدراسات حول مضار منتجاتهم بطرق عديدة، ولكنها لم تجد أفضل من تقديم المال لمؤسسات الأبحاث والتغذية.

وأوضح التقرير أيضاً أن معظم الدراسات المتعلقة بالشوكولاته تستعين بعدد قليل من المتطوعين، وأن البحث يستمر لفترة قصيرة، غير كافية للخروج بنتائج مرضية، كما أن بعض المشاركين في الأبحاث يتأثرون بالصورة المسبقة عن الشوكولاته في آرائهم.

وتحاول الشركات المنتجة للشوكولاته من جهة أخرى التغلب على الأفكار السلبية بشأنها، وذلك من خلال تسويق منتجات طبيعية أو عضوية أو خالية من السكر، أو بإنتاج شوكولاته بتكثيف مادة الكاكاو داخله، ولكن التقرير ذاته يشكك بجدوى تلك المنتجات، وفي ما إذا كانت فعلا مفيدة للجسم.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية البحريني معلقا على صاروخ الرياض: صواريخ إيرانية تجني على نفسها براقش.. وستعرف طهران أي منقلب تنقلب

وزير الخارجية البحريني معلقا على صاروخ الرياض: صواريخ إيرانية تجني على نفسها براقش.. وستعرف طهران أي منقلب تنقلب
قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!

قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!
اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند

اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*