احدث الأخبار

اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند
أبرز المواد
 نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع
أبرز المواد
 روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 22
أبرز المواد
 تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة
أبرز المواد
 فن القط العسيري يضئ العاصمة الأمريكية
محليات
 أمير عسير يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات رتبته الجديدة
منطقة عسير
 مدير تعليم ” محايل ” يعلن انطلاق الدراسية التأسيسية ويشيد بجهود فريق العمل
منطقة عسير
 فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في مدارس علماء الغد
منطقة تبوك
 ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح
أبرز المواد
 السفير قطان يفتتح نادي الطلبة السعودي في كوالالمبور
محليات
 أصلحوا التعليم من الهرم إلى القاع
أبرز المواد
جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

أبرز المواد
هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

أبرز المواد
اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

أبرز المواد
مدينة السيح تعود من جديد عبر اللوحات الإرشادية

مدينة السيح تعود من جديد عبر اللوحات الإرشادية

منطقة الرياض

روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 22

روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 22
http://almnatiq.net/?p=556929
المناطق - وكالات

ارتفع عدد الضحايا جراء حريق اندلع بمركز تجاري بمدينة كيميروفو الروسية، اليوم الأحد، إلى 22 قتيلا و69 مصابا، بينهم 40 طفلا، حسبما أفاد المركز العملياتي الذي يعمل في مكان الحادث.

وفي وقت سابق جاء في بيان صدر عن لجنة التحقيقات الروسية، أن الحريق أودى بحياة 5 أشخاص هم طفل وثلاث نساء ورجل، فيما تم إسعاف 32 شخصا ، نقل 30 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر في أجهزة الطوارئ إن الشرطة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن 35 شخصا قد يكونون داخل المبنى المحترق ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، من بينهم 19 طفلا و16 من الكبار.

من جانبه، قال مصدر في أجهزة الأمن المحلية إن ثلاثة أطفال كانوا في عداد المفقودين جراء الحريق، تم تحديد مكان تواجدهم وجميعهم على قيد الحياة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت السلطات بأن أربعة أشخاص، هم ثلاثة أطفال وامرأة، لقوا حتفهم جراء الحادث، مشيرا إلى جثث الضحايا التي كانت ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي، وتم العثور عليها أثناء أعمال الإنقاذ في المبنى.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الإخبارية الروسية عن أجهزة الطوارئ أن 20 شخصا تم إنقاذهم من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى.

روابط ذات صلة

اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند

اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند
نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع

نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع
تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة

تقرير صادم لعشاق الشوكولاته .. هذه هي الحقيقة المظلمة التي تخفيها الشركات المصنعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*