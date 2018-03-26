روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 22

المناطق - وكالات

ارتفع عدد الضحايا جراء حريق اندلع بمركز تجاري بمدينة كيميروفو الروسية، اليوم الأحد، إلى 22 قتيلا و69 مصابا، بينهم 40 طفلا، حسبما أفاد المركز العملياتي الذي يعمل في مكان الحادث.

وفي وقت سابق جاء في بيان صدر عن لجنة التحقيقات الروسية، أن الحريق أودى بحياة 5 أشخاص هم طفل وثلاث نساء ورجل، فيما تم إسعاف 32 شخصا ، نقل 30 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر في أجهزة الطوارئ إن الشرطة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن 35 شخصا قد يكونون داخل المبنى المحترق ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، من بينهم 19 طفلا و16 من الكبار.

من جانبه، قال مصدر في أجهزة الأمن المحلية إن ثلاثة أطفال كانوا في عداد المفقودين جراء الحريق، تم تحديد مكان تواجدهم وجميعهم على قيد الحياة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت السلطات بأن أربعة أشخاص، هم ثلاثة أطفال وامرأة، لقوا حتفهم جراء الحادث، مشيرا إلى جثث الضحايا التي كانت ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي، وتم العثور عليها أثناء أعمال الإنقاذ في المبنى.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الإخبارية الروسية عن أجهزة الطوارئ أن 20 شخصا تم إنقاذهم من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى.