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نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع

نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع
http://almnatiq.net/?p=556932
المناطق - الرياض

نقلت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة الأهلي وأحد ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع .
وأوضحت اللجنة أن إقامة المباراة في نفس الموعد بسبب انشغال الملعب بأعمال التجهيز لبطولة المصارعة WWE.

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