نقل مباراة الأهلي وأحد من الجوهرة إلى ملعب الشرائع

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نقلت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة الأهلي وأحد ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع .

وأوضحت اللجنة أن إقامة المباراة في نفس الموعد بسبب انشغال الملعب بأعمال التجهيز لبطولة المصارعة WWE.