اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيين على الرياض وجازان وأبها.. وهشتاقات الحادث تتصدر الترند

المناطق - الرياض

اعترضت قوات الدفاع الجوي منذ قليل صاروخ بالستي أطلقه الحوثيين على الرياض، وذلك تزامنا مع سماع عدد من المواطنين دوي انفجار في سماء الرياض وهزة قوية.

وأظهرت فيديوهات سقوط شظايا وبقابا حطام الصواريخ الباليستية الإيرانيه الحوثيه على طريق الملك فهد بالرياض.

كما تمكنت قواتنا في التوقيت نفسه، من اعتراض صاروخ أطلق على جازان، وآخر تم إطلاقه على أبها.

وعليه تصدرت هشتاقات #الرياض_الان و #صوت_انفجار_في_الرياض و#شكرا_للدفاع_الجوي_السعودي، الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات المغردون بان يحفظ الله هذه البلاد وحنودنا الأبطال من كل سوء.