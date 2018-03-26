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قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!

قناة الإرهاب “الجزيرة”: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض !!
http://almnatiq.net/?p=556949
المناطق - الرياض

أعلنت قناة الإرهاب الجزيرة في خبر عاجل، أن الحوثيون يقولون إنهم إستهدفوا عدة أماكن بالمملكة اليوم، وأشارت إلى ما أسمتهم “القوات الحوثية” استهدفت مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها في عسير ومطار جيزان.

كما استضافت قناة الخسة  مسؤول حوثي للتشفي والفرح بإطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية على السعودية، ما يؤكد توجه القناة الإرهابية، ويعيد ذكرى إفشاء تنظيم الحمدين مواقع الشرعية في اليمن للجماعة الإرهابية لضربها.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قد اعترضت منذ قليل 6 صواريخ باليستية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وتم اعتراضهم جميعا دون وقوع أي خسائر حتى الآن.

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