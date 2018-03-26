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“صواريخ الحوثي”.. الإعلام القطري يفضح نفسه بإعلانه عن العمليات الإرهابية قبل تنفيذها

“صواريخ الحوثي”.. الإعلام القطري يفضح نفسه بإعلانه عن العمليات الإرهابية قبل تنفيذها
http://almnatiq.net/?p=556962
المناطق - الرياض

فضح ‏الإعلام القطري نفسه من جديد بعلمه بالعمليات الإرهابية قبل تنفيذها، بعد أن نقلت ⁧‫قناة الجزيرة‬⁩ مزاعم الحوثي استهداف مطارات في ⁧‫السعودية‬⁩ قبل أن يعلنه الحوثي نفسه.

وأعلنت قناة الإرهاب الجزيرة في خبر عاجل، أن الحوثيون يقولون إنهم إستهدفوا عدة أماكن بالمملكة اليوم، وأشارت إلى ما أسمتهم “القوات الحوثية” استهدفت مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها في عسير ومطار جيزان.

كما استضافت قناة الخسة مسؤول حوثي للتشفي والفرح بإطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية، ما يؤكد توجه القناة الإرهابية، ويعيد ذكرى إفشاء تنظيم الحمدين مواقع الشرعية في اليمن للجماعة الإرهابية لضربها.

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