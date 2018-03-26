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أمير الكويت: العمل الإجرامي الذي استهدف أمن المملكة يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية

أمير الكويت: العمل الإجرامي الذي استهدف أمن المملكة يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية
http://almnatiq.net/?p=556979
المناطق - الرياض

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ببرقية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة وقامت قوات الدفاع الجوي باعتراضهم.

وأشار إلى أن هذا العمل الاجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكدا تعاطف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه سائلا المولى تعالى ان يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ببرقية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ضمنها استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة مبتهلا الى الباري جل وعلا ان يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

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