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الدوسري: لن ننسى من تحالف مع الحوثي ومن دعمه.. لن ننسى غدر الجار وتحالف الفجار

الدوسري: لن ننسى من تحالف مع الحوثي ومن دعمه.. لن ننسى غدر الجار وتحالف الفجار
http://almnatiq.net/?p=556984
المناطق - الرياض

قال الكاتب سلمان الدوسري، “لن ننسى غدر الجار وتحالف الفجار.. بعدد الصواريخ التي أطلقت.. وبدماء الشهداء التي أهدرت.. لن ننسى، في إشارة إلى جماعة الحوثي الإرهابية، وتهليل إمارة الإرهاب قطر بهذه العمليات الإرهابية.

وأضاف في مجموعة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أنه “لن ننسى من تحالف مع الحوثي.. ومن دعمه.. ومن يقف معه ومع إيران لا يختلف عنهم.. هم العدو فاحذرهم”

وتساءل “هل هناك شك بأن إيران تستهدف السعودية من بوابة اليمن؟! .. الحرب لن تتوقف إلا إذا ضمنت المملكة أمنها واستقرار مواطنيها”.

وأكد أن كل صاروخ يطلق على السعودية يقوي موقفها السياسي بأن إيران فعلاً تعمل لخلق كيان مسلح يستهدف المملكة … الحرب في اليمن ضرورة وليست خيار”.

وتابع “أمريكا تحارب في افغانستان منذ 17 سنة ولم تنهي حربها… الحرب ليست نزهة كما يظن البعض”.

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