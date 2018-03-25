نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز يكرم نادي الجندل وذوي الاحتياجات الخاصة

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بحضور ممثل أندية الحي بمنطقة الجوف الأستاذ خالد العبيدالله والمشرف الأستاذ محمد الهذال كرم نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل الجهاز الفني والإداري لنادي الجندل الرياضي بمناسبة تأهلة لدوري الدرجة الثانية كما تم تكريم لاعبي المنتخب السعودي لذوي الإحتياجات الخاصة اللاعب معن الزيد واللاعب أمجد الخمسان وجاء ذلك بمتابعة قائد نادي الحي الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن ومشرفي الأنشطة بنادي الحي .

وبدأ الحفل بكلمة لقائد النادي رحب فيها بالحضور الكريم وهم عضو شرف نادي الجندل الأستاذ عبدالله الحجاج ورئيس المجلس البلدي الدكتور نواف السالم ورئيس نادي الجوف للاحتياجات الخاصة الأستاذ عبدالله المريح واللاعبين والمدرب الوطني الأستاذ زياد العفر و مدير الفريق الأستاذ عبدالله السالم و الأستاذ عبدالرحمن الحبوب .

وبعدها كلمة ممثل أندية الحي بالجوف الذي شكر إدارة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز على هذه المبادرة الاجتماعية المميزة .

وبعدها بارك المشرف المتابع للنادي هذا التأهل راجيا من الله العلي القدير العون و التوفيق في الخطوات القادمة .

وبعدها كلمة مشرف التدريب بنادي الحي الأستاذ أحمد الصليع الذي قدم المباركة والشكر والتقدير للاعبين و كل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز وتحدث عن تاريخ نادي الجندل و انه يعتز بعراقة وأصالة اسم الجندل مؤملا التعاضد و التكاتف من الجميع .

وبعدها أشاد المريح بالجهود المبذولة للرياضة بشكل عام و رياضة لاعبي الاحتياجات الخاصة مقدما نماذج مشرقة للاعبين وهما معن الزيد و أمجد الخمسان وأن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى دعم نفسي و اجتماعي و مادي وتشجيع وتذليل كل الصعوبات لهم .

وقدم الدكتور نواف السالم الشكر و التقدير لإدارة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز لتبني مبادرة التكريم والغير مستغرب عليهم .

ثم قدم مدير نادي الحي هدايا خاصة للاعبي المنتخب السعودي ثم قدم نادي الحي و نادي الجوف للاحتياجات الخاصة هدايا تذكارية للجهاز الفني والاداري لنادي الجندل الرياضي ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة .