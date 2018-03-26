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بعثة المنتخب السعودي تصل إلى بروكسل

بعثة المنتخب السعودي تصل إلى بروكسل
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المناطق_الرياض

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا غد الثلاثاء ولاستكمال المعسكر الذي يقيمه المنتخب المنتخب ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الفترة الأولى من المعسكر الذي احتضنته مدينة ماربيا في إسبانيا، الذي شهدت المواجهة الودية مع منتخب أوكرانيا وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكان المنتخب اختتم تدريباته الأخيره في إسبانيا اليوم بإجراء حصة على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، حيث بدأت الحصة بالجري حول الملعب ثم تمرين الإحماء، تلى ذلك تمارين التقوية، عقِب ذلك تمرين التمرير من مساحات متنوعة، ليقسم بعدها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين إلى ثلاث مجموعات قبل أن يختتم الحصة بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب الوطني اليوم الاثنين حصة تدريبية على ملعب الملك بودوان بمدينة بروكسل، كما سيعقد بيتزي مؤتمرًا صحفيًا مساء غدٍ الاثنين في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة للحديث عن المباراة الودية .

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