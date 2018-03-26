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“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!
http://almnatiq.net/?p=557003
المناطق_الرياض

شكل مجلس الشورى ثلاثة لجان: مالية، وأمنية، وإدارية وموارد بشرية، لدرس إبقاء البدلات والعلاوات للعسكري بعد تقاعده على أن تحسم 9% من راتبه كاملًا مشتملًا البدلات والعلاوات أثناء فترة عمله.
“الرتب العسكري”
فيما أوضحت الدراسة التي تقدم بها عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري، إلى أنها ستحدث توازنًا بين موارد المؤسسة العامة للتقاعد، وبين رفع الراتب العسكري بعد التقاعد، وستدخل موارد مالية كبيرة على المؤسسة، إذ ان الحسم الآن على راتب العسكري فقط 9%، ولا سيما أن ثلثي راتب العسكري علاوات وبدلات، وسترضي هذه الدراسة جميع الأطراف، بحسب “الحياة”.
“تدني أوضاع المتقاعدين”
كما كشفت الدارسة عن تدني أوضاع المتقاعدين من الأفراد ماليًا، خاصة بعد التضخم والارتفاع في الأسعار، ما يؤثر على المتقاعد وأسرته، فيما يسهم بقاء البدلات والعلاوات للعسكري بعد التقاعد في تحسين معيشته.
“الخدمة العسكرية”
وتطالب الدراسة بتقليص مدة الخدمة إلى 30 سنة بدلًا من 35، لإعطاء الفرصة لعدد كبير من الشباب السعوديين للتقدم إلى الخدمة العسكرية، ورفد القوات العسكرية بدماء شابة تستطيع مواجهة المهمات العسكرية القتالية، والإبقاء على قوات متأهبة على الدوام وقادرة على مواجهة الأزمات.

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