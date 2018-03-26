الأرصاد: إستمرار الأتربة والغبار في «4» مناطق بالمملكة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض والقصيم كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.

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