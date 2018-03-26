شرط نيمار لقبول عرض برشلونة

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كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن شروطه وذلك من أجل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى.

ورغم تألق نيمار مع باريس سان جيرمان وإحرازه 29 هدفاً في كافة المسابقات، لكنه غير سعيد في فرنسا ويرغب في الرحيل عن النادي الباريسي.

وذكر موقع دون بالون الإسباني، حسب أوليه عربية، اليوم الأحد، أن “نيمار طلب من إدارة برشلونة الحصول على نفس راتب ليو ميسي بجانب وجود رغبة من زملائه للترحيب به من أجل عودته إلى النادي الكاتالوني مرة أخرى”.

وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.