احدث الأخبار

شرط نيمار لقبول عرض برشلونة
أبرز المواد
 “الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!
أبرز المواد
 الأرصاد: إستمرار الأتربة والغبار في «4» مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 بعثة المنتخب السعودي تصل إلى بروكسل
أبرز المواد
 الداخلية: ضبط «1574» شخصاً تورطوا في إيواء المخالفين
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليمن: مهاجمة المدن السعودية المكتضة بالسكان بصواريخ باليستية يؤكد الطبيعة الاجرامية للعصابة الحوثية
أبرز المواد
 نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز يكرم نادي الجندل وذوي الاحتياجات الخاصة
منطقة الجوف
 الدوسري: لن ننسى من تحالف مع الحوثي ومن دعمه.. لن ننسى غدر الجار وتحالف الفجار
أبرز المواد
 أمير الكويت: العمل الإجرامي الذي استهدف أمن المملكة يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية
أبرز المواد
 “مدني الرياض”: استشهاد مصري وإصابة آخرين من جنسيته إثر سقوط شظايا الصواريخ
أبرز المواد
 “التحالف” يعلن رسميا”: “الدفاع الجوي السعودي” اعترض ودمر 7 صواريخ بالستية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 استشهاد مقيم مصري جراء سقوط شظايا للصاروخ الباليستي على الرياض
أبرز المواد
وفاة مأساوية للاعب كرة قدم داخل أرض الملعب

وفاة مأساوية للاعب كرة قدم داخل أرض الملعب

أبرز المواد
اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

اليمن.. هل باتت نهاية الحرب وشيكة ؟

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أبرز المواد
مدينة السيح تعود من جديد عبر اللوحات الإرشادية

مدينة السيح تعود من جديد عبر اللوحات الإرشادية

منطقة الرياض

شرط نيمار لقبول عرض برشلونة

شرط نيمار لقبول عرض برشلونة
http://almnatiq.net/?p=557009
المناطق_وكالات

كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن شروطه وذلك من أجل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى.

ورغم تألق نيمار مع باريس سان جيرمان وإحرازه 29 هدفاً في كافة المسابقات، لكنه غير سعيد في فرنسا ويرغب في الرحيل عن النادي الباريسي.

وذكر موقع دون بالون الإسباني، حسب أوليه عربية، اليوم الأحد، أن “نيمار طلب من إدارة برشلونة الحصول على نفس راتب ليو ميسي بجانب وجود رغبة من زملائه للترحيب به من أجل عودته إلى النادي الكاتالوني مرة أخرى”.

وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

روابط ذات صلة

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!
الأرصاد: إستمرار الأتربة والغبار في «4» مناطق بالمملكة

الأرصاد: إستمرار الأتربة والغبار في «4» مناطق بالمملكة
بعثة المنتخب السعودي تصل إلى بروكسل

بعثة المنتخب السعودي تصل إلى بروكسل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*