نيجيريا تجري محادثات مع “بوكو حرام” الإرهابية بشأن إمكانية وقف إطلاق النار

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صرح وزير الإعلام النيجيري لاي محمد الأحد، أن الحكومة تجري محادثات مع جماعة “بوكو حرام” الإرهابية بشأن إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار بهدف نهائي وهو التوصل لوقف دائم للعمليات القتالية.

واستعرض وزير الإعلام النيجيري الخطوط العريضة لملابسات إطلاق “بوكو حرام” سراح أكثر من 100 تلميذة الأسبوع الماضي بعد خطفهن في 19 فبراير من بلدة دابتشي بشمال شرق نيجيريا.

وقال: “لا يعلم كثيرون أننا نجري محادثات مع المسلحين منذ فترة لوقف العمليات القتالية”.

وأضاف حسب “رويترز :”الهدف النهائي هو التوصل لوقف دائم للعمليات القتالية”

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع ابتداء من 19 مارس لتمكين “بوكو حرام” من إطلاق سراح الفتيات، مضيفاً أن 111 فتاة أُخذت من المدرسة ومازال مصير ست فتيات مجهولا.

وهذه أول مرة منذ سنوات تعلن فيها الحكومة أنها تجري محادثات مع الجماعة الإرهابية بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في تمرد أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير شمال شرق نيجيريا.

وأعلنت حكومة الرئيس محمد بخاري قالت مرارا إنها مستعدة لإجراء محادثات مع بوكو حرام.

ووفقاً لـ “أنتوني جولدمان” من بي.إم للاستشارات التي تركز على نيجيريا، إن من الصعب التفاوض مع الجماعة الإرهابية بسبب انقساماتها، حيث انقسمت حين اختار تنظيم “داعش الإرهابي” أبا مصعب البرناوي زعيما للجماعة في أغسطس 2016. ويقود الفصيل الرئيسي الآخر أبو بكر شيكاو أبرز شخصية في “بوكو حرام”، والذي يشتهر بمقاطعه المصورة التي يسخر فيها من السلطات النيجيرية ويستخدم فصيله الفتيات في تنفيذ عمليات انتحارية.

وقال جولدمان: “هناك الكثير من الفصائل، بعضها ارتكب فظائع مروعة ولديه رؤية عالمية لا تتسق مع سيادة القانون والديمقراطية الدستورية، لكن عناصر أخرى قد تكون مستعدة للتفاهم”.

ويعتبر الأمن مسألة حساسة من الناحية السياسية قبل الانتخابات المقررة في فبراير، إذ انتخب بخاري في 2015 لأسباب من بينها تعهده بتحسين الأمن. وأعلن منذ سنوات هزيمة “بوكو حرام” الإرهابية.

يشار إلى أن “بوكو حرام” بدأت تمردا مسلحا في 2009 وامتدت حملتها إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة ولكنها اعتراها ضعف حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب ضغوط عسكرية إقليمية وفقدت كثيرا من الأراضي التي كانت تسيطر عليها.

وتشرد أكثر من مليوني نسمة، كما قامت هذه الجماعة الإرهابية بخطف آلاف آخرين من بينهم نحو 270 فتاة من مدرسة في تشيبوك بولاية بورنو في 2014. وأثارت عملية الخطف الجماعي تلك غضبا عالميا وحملة لإطلاق سراح الفتيات.