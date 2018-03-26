آيفون يتحدى سامسونغ بــ«ثورة تقنية»

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http://almnatiq.net/?p=557044
المناطق_وكالات

توقع تقرير أميركي صدر حديثا أن تطرح شركة أبل هاتف آيفون بشاشة قابلة للطي، بحلول سنة 2020، وهو أمر ظل بمثابة ثورة تقنية حتى وقت قريب.

وبحسب توقعات شركة الخدمات “ميريل لانش”، فإن الخطوة قد تحول هاتف آيفون إلى جهاز شبيه بالآيباد، وفق ما نقل موقع مشابل.

وأكد المحلل في الشركة الأميركية، وامشي موهان، توقعاته، بعدما أجرى عددا من اللقاءات مع مسؤولين من أبل، خلال الآونة الأخيرة.

وكانت أبل قد حصلت خلال العام الماضي على براءة اختراع لشاشة مرنة يمكن إخضاعها للطي، لكن الشركة لم تصدر توضيحا بشأن ما كشفه التقرير الأخير.

ولا يقتصر هذا الإقبال على أبل، ذلك أن شركات أخرى مثل سامسونغ ومايكروسوفت تبدي اهتماما متزايدا بالشاشات المرنة، ومن المرتقب أن تزود الشركة الكورية الجنوبية أجهزتها بالميزة في نهاية 2019.

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