«الحبوب» ترسي الدفعة الثالثة من الشعير العلفي المستورد

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أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1,020,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الاوربي، استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، البحر الأسود”، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأفاد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة عدد 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد 4 شركات، التي تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 10 شحنات كميتها 600 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 7 شحنات كميتها 420 ألف طن للتوريد خلال شهري مايو – يونيو 2018م.

وأوضح معاليه أن ترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو 3 مليون طن، ودعا المهتمين إلى استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .