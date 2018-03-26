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مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده
http://almnatiq.net/?p=557051
المناطق_الرياض

في فشل آخر لإثبات المهنية والمزعومة واثبات شعرا “الرأي والرأي الأخر”، وفشل أبواق الجزيرة، وقدرتهم على المحاورة والتحليل العسكري، سأل أحد مذيعي الجزيرة ضيفه هل عاد صاروخ الرياض إلى قواعده.
وخلال التحليل الذي أجراه أحد مذيعي القناة، بأحد الضيوف، ظهرت كوميديا الحوثيين والنكتة التي علقت بأحد قادتهم، والتي صدقتها القناة ونقلتها بشكل كوميدي أضحك الجميع على مهنيتها المزعومة، حينما سأل مذيها الفهلوي، ضيفه ما تحليلك عن الصاروخ وهل رجع لقاعدته.
اللافت هنا هو استقبال قناة الدويلة بحفاوة لخبر الصاروخ الذي تصدى له أبطال الدفاع الجوي بفضل الله تعالى، وبدأت تنسج حوله الكثير من الخرافات التي ربما تكون بسبب الإدمان على شرب حليب “الحمير”.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية تجاه المناطق السكنية بمدينة الرياض، ونتج عنه سقوط شظاياه مقيم مصري الجنسية.

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