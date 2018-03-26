احدث الأخبار

“بيئة نظيفة..حياه أفضل” شعار حملة أمانة الرياض ” إزالة التلوث البصري”
أبرز المواد
 بلدية الخرج تغرد #ازالة_التلوث_البصري وتتجاهل ردود المغردين في إكمال لوحة المنظور البصري
منطقة الرياض
 شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء
أبرز المواد
 مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده
أبرز المواد
 شرطة جازان تطيح بمروجي المسكر بابوعريش
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقيات استنكار وإدانة من القيادة في الكويت
أبرز المواد
 بماذا علّق الشيخ الشريم على الصواريخ الحوثية
أبرز المواد
 «الحبوب» ترسي الدفعة الثالثة من الشعير العلفي المستورد
أبرز المواد
 آيفون يتحدى سامسونغ بــ«ثورة تقنية»
أبرز المواد
 مستشار ترامب للأمن القومي: لا رحمة في قلبي تجاه أردوغان!
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق صواريخ باليستية على المملكة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 13.5 مليون ريال في حسابات الطلاب
أبرز المواد
وفاة مأساوية للاعب كرة قدم داخل أرض الملعب

وفاة مأساوية للاعب كرة قدم داخل أرض الملعب

أبرز المواد
“التحالف” يعلن رسميا”: “الدفاع الجوي السعودي” اعترض ودمر 7 صواريخ بالستية باتجاه المملكة

“التحالف” يعلن رسميا”: “الدفاع الجوي السعودي” اعترض ودمر 7 صواريخ بالستية باتجاه المملكة

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أمير مكة بالنيابة يوجه بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف

أبرز المواد
“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

أبرز المواد

خادم الحرمين يتلقى برقيات استنكار وإدانة من القيادة في الكويت

خادم الحرمين يتلقى برقيات استنكار وإدانة من القيادة في الكويت
http://almnatiq.net/?p=557056
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة من داخل الأراضي اليمنية والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها جميعاً وتدميرها.

وأشار سموه إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكداً تعاطف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، سائلاً سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، سائلا الله عزوجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

روابط ذات صلة

“بيئة نظيفة..حياه أفضل” شعار حملة أمانة الرياض ” إزالة التلوث البصري”

“بيئة نظيفة..حياه أفضل” شعار حملة أمانة الرياض ” إزالة التلوث البصري”
شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء
مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*