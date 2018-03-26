بلدية الخرج تغرد #ازالة_التلوث_البصري وتتجاهل ردود المغردين في إكمال لوحة المنظور البصري

المناطق_سليمان الدخيل

بلدية الخرج تغريد #ازالة_التلوث_البصري محددة جزء من المخالفات منها الكتابة على الجدران وكذلك رمي المخلفات في غير مكانها ، الا أن هناك ناشطون قاموا بالرد على تغريدة بلدية الخرج مبتدئين بالشكر والإعجاب ومذكرين ببعض المخالفات الأكثر إنتشاراً في محافظة الخرج ومنها السيارات المتعطلة داخل الأحياء بشكل مقزز ومجمع للنفايات والحشرات وكذلك مخالفة العمالة في استخدام الأرصفة ورش لهم مما غير معالم تلك الأرصفة من دهان وكذلك أخذ مكان ليس من حقه بل من حق المشاة ، وبعض العمالة وضعت بعض أدواتها و أغراضها خارج المحل مثل التبريد لعرض ثلاجات عطلانة بقصد الإعلان عن محله وكذلك الإلكترنيات والنجارة وغيرها كثير ، الغريب أن المغردين لم يجدوا رداً أو تفاعلاً مع تغريداتهم التي كانت تُجاري الهاشتاق الذي نشره مغرد بلدية الخرج.