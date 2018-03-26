شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

المناطق_الرياض

طلب الشببيح السوري وعضو مجلس الشعب السوري والمنتج التلفزيوني، “محمد قبنض”، من نازحي الغوطة الشرقية الهتاف لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، مقابل حصولهم على الماء.

وبحسب تسجيل مصور نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب قبنض من النازحين الهتاف بـ”يعيش بشار الأسد” إذ أرادوا الحصول على عبوة مياه.

وكرر منتج مسلسل “باب الحارة” مطالبته للنازحين بـ “تمجيد الطاغية الأسد وقيادته والهتاف بحياته”، إضافة إلى شتم المملكة وأمريكا.

وكان أكثر من “70” ألف مواطن من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بحسب الأرقام الروسية الرسمية، قد تركوا منازلهم ولجأوا إلى مراكز إيواء في مناطق سيطرة النظام، هربًا من قصف مكثف شنه النظام بمساندة الطيران الروسي على المنطقة، منذ 18 من فبراير الماضي.