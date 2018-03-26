“بيئة نظيفة..حياه أفضل” شعار حملة أمانة الرياض ” إزالة التلوث البصري”

تحـت شعــار : ( بيئة نظيفة .. حياه أفضل ) يدشن معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق عبد العزيز الفارس حملة ازالة التلوث البصري بنطاق بلديات منطقة الرياض ، يوم غد الثلاثاء بمقر أمانة منطقة الرياض والتي ستستمر لحين الإنتهاء من تحقيق أهداف الحملة ، حيث تعنى الحملة بتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية ، وانطلاقا من سعي أمانة منطقة الرياض متمثله في وكالة الأمانة لشئون البلديات وذلك لتحقيق أهداف الحملة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، و رفع مستوى المشاركة المجتمعية والحد من أشكال التلوث البصري تم تدشين الهشتاج الخاص بالحملة #ازالة _ التلوث _البصري ليكون نواه للعمل المجتمعي
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