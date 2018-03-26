احدث الأخبار

شاهد.. اشتباك بالأيدي في جلسة للبرلمان التونسي
أبرز المواد
 شاهد.. الحوثي يتكبد خسائر كبيرة .. والشرعية تحرر مواقع فاصلة بين نهم والجوف
أبرز المواد
 تظاهرات تجوب شوارع أوروبا دعما لعفرين ورفضا للهجوم التركي
أبرز المواد
 التحقيق في ضرب طالب لمعلم بحجر في المدينة المنورة
أبرز المواد
 تحذيرات “خطيرة” من كرة المونديال
أبرز المواد
 دراسة تربط بين الوزن وساعات النوم.. وتؤكد: لن تخسر وزنك في هذه الحالة
أبرز المواد
 موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة
أبرز المواد
 “بيئة نظيفة..حياه أفضل” شعار حملة أمانة الرياض ” إزالة التلوث البصري”
أبرز المواد
 بلدية الخرج تغرد #ازالة_التلوث_البصري وتتجاهل ردود المغردين في إكمال لوحة المنظور البصري
منطقة الرياض
 شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء
أبرز المواد
 مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده
أبرز المواد
 شرطة جازان تطيح بمروجي المسكر بابوعريش
أبرز المواد
“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

أبرز المواد
“التحالف” يعلن رسميا”: “الدفاع الجوي السعودي” اعترض ودمر 7 صواريخ بالستية باتجاه المملكة

“التحالف” يعلن رسميا”: “الدفاع الجوي السعودي” اعترض ودمر 7 صواريخ بالستية باتجاه المملكة

أبرز المواد
وفاة مأساوية للاعب كرة قدم داخل أرض الملعب

وفاة مأساوية للاعب كرة قدم داخل أرض الملعب

أبرز المواد
الدوسري: لن ننسى من تحالف مع الحوثي ومن دعمه.. لن ننسى غدر الجار وتحالف الفجار

الدوسري: لن ننسى من تحالف مع الحوثي ومن دعمه.. لن ننسى غدر الجار وتحالف الفجار

أبرز المواد

موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة
http://almnatiq.net/?p=557075
المناطق_متابعات

كشف موقع “آمد نيوز” الإيراني المقرب من المعارضة الإصلاحية، الأحد، عن معلومات وصفها بـ”السرية”، تؤكد حصول جهاز الاستخبارات السعودي على وثائق ومعلومات عن شبكة اتصالات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي يقوده  المدعو قاسم سليماني.

ونقل الموقع عن قائد بالحرس الثوري رفض الكشف عنه هويته لحساسية المعلومات، إن “مسؤول شبكة الاتصالات في فيلق القدس الإيراني باع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بشبكة الاتصالات الداخلية والخارجية للفيلق، إلى جهاز الاستخبارات السعودي”.

وأوضح أن “المعلومات التي باعها اللواء في فيلق القدس الإيراني إلى جهاز الاستخبارات السعودية بلغت قيمتها مليون دولار”، مضيفًا أن “الشخص الذي باع هذه المعلومات والذي لم يعرف مصيره بعد، التقى مسؤولين سعوديين في اليمن”.

القائد الذي باع هذه المعلومات كان قد عينه الجنرال قاسم سليماني بمنصب مسؤول قطاع الاتصالات

وتابع التقرير الإيراني وفقًا للقائد بالحرس الثوري، أن “القائد الذي باع هذه المعلومات كان قد عينه  قاسم سليماني بمنصب مسؤول قطاع الاتصالات والإلكترونيات لفيلق القدس الإيراني ومسؤولًا عن كل البيانات والرموز المشفرة لقيادة فيلق القدس سواء كان داخل إيران وخارجها”.

وأضاف أن “الشخص الذي اختفى عن الأنظار مسؤول أيضًا عن بناء وتنظيم شبكة الاتصالات التابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا، وأنه زود الاستخبارات السعودية بكافة المعلومات على شكل ملفات PDF، بما في ذلك معلومات عن مراكز المراقبة والتدريب وعدد من الغرف المغلقة لإدارة العمليات العسكرية لفيلق القدس منها مركز التدريب الواقع في منطقة صحراوية بمحافظة قم وسط إيران، وقائمة من استخدام أرقام الهواتف الداخلية والخارجية، في مقابل مبلغ من مليون دولار”.

تزويد هذه المعلومات لجهاز الاستخبارات السعودية

وعن كيفية تزويد هذه المعلومات لجهاز الاستخبارات السعودية، قال القائد بالحرس الثوري، إن “مسؤول شبكة الاتصالات في فيلق القدس سافر إلى اليمن بشكل سري كموفد من الجنرال قاسم سليماني للاطلاع على الأوضاع والحرب هناك، لكنه وقع في فخ جهاز الاستخبارات السعودي”.

وقال إن “أول اجتماع عقد بين القائد الذي يعتمد عليه قاسم سليماني، مع وكيل المخابرات السعودي جرى في اليمن، وتم بيع المعلومات الاستخباراتية إلى المملكة”، مضيفًا أن “امراة استرالية سافرت إلى إيران وقامت بنقل هذه المعلومات”.
وتحدثت مصادر إيرانية أن “هناك بعض التكهنات تشير إلى أن الشخص المتهم بالتجسس وتزويد السعودية بهذه المعلومات تم قتله بأمر من قائد فيلق القدس  قاسم سليماني، فيما تشير معلومات أنه اختفى في إيران أو خرج من البلاد بطريقة غير قانونية”.

روابط ذات صلة

شاهد.. اشتباك بالأيدي في جلسة للبرلمان التونسي

شاهد.. اشتباك بالأيدي في جلسة للبرلمان التونسي
شاهد.. الحوثي يتكبد خسائر كبيرة .. والشرعية تحرر مواقع فاصلة بين نهم والجوف

شاهد.. الحوثي يتكبد خسائر كبيرة .. والشرعية تحرر مواقع فاصلة بين نهم والجوف
تظاهرات تجوب شوارع أوروبا دعما لعفرين ورفضا للهجوم التركي

تظاهرات تجوب شوارع أوروبا دعما لعفرين ورفضا للهجوم التركي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*