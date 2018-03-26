تحذيرات “خطيرة” من كرة المونديال

المناطق - وكالات

أبدى 3 حراس مرمى أوروبيون استياءهم من الكرة التي أنتجتها شركة “أديداس” خصيصا لكأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا.

وفي أعقاب اللقاء الودي بين إسبانيا وألمانيا، الجمعة، الذي انتهى بالتعادل 1-1، شكا دافيد دي خيا وبيبي رينا حارسا مرمى إسبانيا ومارك أندريه تير شتيغن الحارس الألماني، من الكرة “تلستار 18” التي طورتها الشركة الألمانية.

وحذر حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي دي خيا حراس المونديال من الكرة، التي قال إنها ستكون “كابوسا” بالنسبة لهم.

وتلقى دي خيا هدفا من تسديدة قوية لمهاجم ألمانيا توماس مولر، وقال عقب اللقاء عن الكرة: “إنها غريبة حقا. كان بالإمكان تصنيعها بشكل أفضل”.

واتفق رينا الحارس البديل بالمنتخب ولاعب نابولي الإيطالي مع زميله في انتقاد الكرة، التي تصنع في باكستان.

وقال رينا: “أراهن أننا سنرى على الأقل 35 هدفا من تسديدات بعيدة المدى في المونديال، لأنه من المستحيل التعامل معها. إنها مغطاة بشرائح البلاستيك مما يجعل من الصعب الإمساك بها. حراس المرمى سيواجهون مشكلات مع هذه الكرة”.

أما تير شتيغن حارس برشلونة فانتقد هو الآخر الكرة، لكنه قال إنه “ليس هناك خيار آخر”.

وأوضح حارس مرمى بطل العالم: “من الممكن أن تصنع الكرة بشكل أفضل. إنها تتحرك كثيرا، لكن أعتقد أن علينا الاعتياد على التعامل معها ومحاولة السيطرة عليها بأقصى سرعة قبل انطلاق كأس العالم”.

وتم تقديم الكرة “تلستار 18” في 9 نوفمبر من العام الماضي في روسيا، وهي مستوحاة من تصميم الكرة “تلستار” التي أنتجتها “أديداس” لمونديال 1970 في المكسيك.