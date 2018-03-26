التحقيق في ضرب طالب لمعلم بحجر في المدينة المنورة

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كشف المتحدث الرسمي لتعليم المدينة المنورة عمر محمد برناوي، أن أحد الطلاب بالصف الثالث قام بضرب معلمه بقطعة حجر، ما أدى إلى إصابته في الرأس وتم نقله إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات اللازمة وغادر إلى منزله وهو في صحة جيدة.

وقال برناوي إن هذه الحادثة وقعت، الأحد، لمعلم بإحدى المدارس المتوسطة بقطاع الحسو التابعة لمكتب التعليم بالحناكية. وقامت القوات الأمنية بمباشرة الحادثة والقبض على الطالب، وجارٍ التحقيق معه. وقد أجرى مدير التعليم اتصالاً هاتفياً بالمعلم اطمأن من خلاله على حالته.

ووفقا لـ”العربية”، شكل مكتب التعليم بالحناكية لجنة لزيارة المدرسة والتحقيق في الحادثة، وأكدت المصادر أن الطالب تسبب في إصابة المعلم بجرح قطعي في أعلى رأسه من الناحية اليسرى طوله 5 سم، تمت خياطته بـ 6 غرز جراحية، إضافة إلى وجود كدمات حيث كشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن حالة المعلم.