شاهد.. الحوثي يتكبد خسائر كبيرة .. والشرعية تحرر مواقع فاصلة بين نهم والجوف

المناطق - وكالات

أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير عدد من التباب الواقعة في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ومديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء).

وأوضح مصدر ميداني أن جبهة الميمنة في نهم شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية نهم، تكبّدت خلاله الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، أثناء دحر الميليشيا من عدة تباب في جبال جرشب بجبهة الميمنة في مديرية نهم شرق صنعاء. كما نشر فيديو آخر، يوضح لحظة استهداف طيران التحالف العربي عدداً من الأهداف التابعة لميليشيات الحوثي.

وسقط خلال المعارك والقصف العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، كما دمرت مدفعية الجيش الوطني طقماً يحمل تعزيزات للميليشيات غرب قرية الحول وقتل جميع من كانوا على متنه، واستهدفت مواقعهم غرب سلسلة جبال الزلزال (أقصى شمال نهم).