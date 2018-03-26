جامعة القصيم تستضيف «طلاب المنح» من جميع قارات العالم

كشفت عمادة شؤون الطلاب بجامعة القصيم عن احتضانها لـ754 طالب منح خارجية من جميع قارات العالم السبع لأكثر من 75 دولة تقدم لهم خدمات التعليم والرعاية الصحية و السكن ووجبات مخفضة “مدعومة بنسبة 60%” ومكافأة شهرية تبلغ 1000 ريال ”12 ألف خلال العام” وتذاكر طيران على مختلف التخصصات العلمية بالجامعة بقيمة إجمالية سنوية للجميع تفوق 56 مليون ريال، وبأكثر من 165 نشاطا خارجيا وتوفير 35 باص نقل خارجي و 90 وسيلة نقل ترددي .
برامج مختلفة
حيث وضعت العمادة لهم برامج مليئة بالجوانب الاجتماعية والترفيهية داخل السكن الجامعي وتقديم برامج مهارية وإرشادية ودورات تدريبية وأنشطة علمية ورياضية واجتماعية وترفيهية تسهم في تطوير وبناء الطالب بما يتحقق مع رفع مهارات الطالب, وتشمل الأهداف ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في نفوس الطلاب والتأكيد على مواطنة وتعزيز الانتماء لدى الطلاب واستغلال لأوقات الفراغ و الترويح عنهم وتنمية المهارات ونشر الوعي الأمني والصحي عن أضرار المخدرات والتدخين والسلوكيات المنحرفة وما تؤدي إليه من فساد للأسرة والمجتمع.
كما تتضمن الأنشطة رحلات برية وزيارات علمية وتوعوية وسياحية واجتماعية وتعارفية و تراثية، وتتكون الأنشطة الطلابية من 7 لجان وهي العلمية والإعلامية والرياضية التنظيمية والمسرحية والمصلى والثقافية والاجتماعية.
اللجنة العلمية
وتبلغ مهام اللجنة العلمية باعتماد البرامج العلمية وترشيح منفذيها وإقرار المسابقات والموافقة على الدورات التدريبة والإشراف على سير البرنامج، و من أهم أعمال اللجنة الاجتماعية تنظيم زيارات الحج و العمرة واستضافة شخصيات مهتمة بالمجال الاجتماعي وتنظيم رحلات ثقافية تراثية وإقامة مسرحيات وابتكار أنشطة مفتوحة.
اللجنة الرياضية والتنظيمية
وتنظم اللجنة الرياضية إقامة الأنشطة الرياضية المستمرة لكرة السلة والقدم والألعاب الفردية وتنفيذ بطولات متنوعة وإقامة مسابقات ألعاب قوى مثل الماراثون وتقديم الارشادات اللازمة بالرياضة.
كما تقوم لجنة المسرحيات بإعداد الأفكار وترشيح الممثلين وتهيئة المسرح و ضبط المسرحيات لتكون هادفة.
أما اللجنة التنظيمية فتقوم بترتيب الاجتماعات الدورية والرحلات الخارجية وتوزيع وترتيب الضيافة .
لجنة المصلى
وتشرف لجنة المصلى على الحلقات القرآنية ومتابعة توفير الكتب والمصاحف والأذان والإقامة للصلوات الخمس وتنظيم جولات تنبيه على إقامة الصلاة والتنسيق على نظافة المصليات وتنظيم الكلمات التوجيهية بعد الصلاة والتدريب على البرامج الشرعية.
مساواة طالب المنحة الخارجية بالمواطن السعودي
من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء بأنه يتم مساواة طالب المنحة الخارجية بالمواطن السعودي وأن آلية اختيار طالب المنحة تأتي بعد رفع الطلب من الجامعة إلى وزارة التعليم ومن ثم الموافقة الخارجية وبعدها يتم طلب تأشيرة خارجية، حسب اللوائح والأنظمة فالجامعة توفر كافة الخدمات لهم ولا يحق لهم العمل خارجها وهناك إدارة بالعمادة تعتني بمتابعتهم وتطوير قدراتهم.
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