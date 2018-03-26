جامعة القصيم تستضيف «طلاب المنح» من جميع قارات العالم

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كشفت‭ ‬عمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب بجامعة القصيم‭ ‬عن‭ ‬احتضانها‭ ‬لـ754‭ ‬طالب‭ ‬منح‭ ‬خارجية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭ ‬السبع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬دولة‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬و‭ ‬السكن‭ ‬ووجبات‭ ‬مخفضة‭ “‬مدعومة‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭%” ‬ومكافأة‭ ‬شهرية‭ ‬تبلغ‭ ‬1000‭ ‬ريال‮ ‬‭”‬12‭ ‬ألف‭ ‬خلال‭ ‬العام‭” ‬وتذاكر‭ ‬طيران‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬العلمية‭ ‬بالجامعة‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬سنوية‮ ‬للجميع‭ ‬تفوق‭ ‬56‭ ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬وبأكثر‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬نشاطا‭ ‬خارجيا‭ ‬وتوفير‭ ‬35‭ ‬باص‭ ‬نقل‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬وسيلة‭ ‬نقل‭ ‬ترددي‭ .‬

برامج‭ ‬مختلفة

حيث‭ ‬وضعت‭ ‬العمادة‭ ‬لهم‭ ‬برامج‭ ‬مليئة‭ ‬بالجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والترفيهية‭ ‬داخل‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬مهارية‭ ‬وإرشادية‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬وأنشطة‭ ‬علمية‭ ‬ورياضية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وترفيهية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وبناء‭ ‬الطالب‭ ‬بما‭ ‬يتحقق‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬مهارات‭ ‬الطالب‭, ‬وتشمل‭ ‬الأهداف‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطلاب‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬مواطنة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬لدى‭ ‬الطلاب‭ ‬واستغلال‭ ‬لأوقات‭ ‬الفراغ‭ ‬و‭ ‬الترويح‭ ‬عنهم‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والصحي‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬المخدرات‭ ‬والتدخين‭ ‬والسلوكيات‭ ‬المنحرفة‭ ‬وما‭ ‬تؤدي‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬للأسرة‭ ‬والمجتمع‭.‬

كما‭ ‬تتضمن‭ ‬الأنشطة‭ ‬رحلات‭ ‬برية‭ ‬وزيارات‭ ‬علمية‭ ‬وتوعوية‭ ‬وسياحية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وتعارفية‭ ‬و‭ ‬تراثية،‭ ‬وتتكون‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬لجان‭ ‬وهي‭ ‬العلمية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والرياضية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والمسرحية‭ ‬والمصلى‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

اللجنة‭ ‬العلمية

وتبلغ‭ ‬مهام‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬باعتماد‭ ‬البرامج‭ ‬العلمية‭ ‬وترشيح‭ ‬منفذيها‭ ‬وإقرار‭ ‬المسابقات‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبة‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬البرنامج،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬الحج‭ ‬و‭ ‬العمرة‭ ‬واستضافة‭ ‬شخصيات‭ ‬مهتمة‭ ‬بالمجال‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬ثقافية‭ ‬تراثية‭ ‬وإقامة‭ ‬مسرحيات‭ ‬وابتكار‭ ‬أنشطة‭ ‬مفتوحة‭.‬

اللجنة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتنظيمية

وتنظم‭ ‬اللجنة‭ ‬الرياضية‭ ‬إقامة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬المستمرة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والقدم‭ ‬والألعاب‭ ‬الفردية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬بطولات‭ ‬متنوعة‭ ‬وإقامة‭ ‬مسابقات‭ ‬ألعاب‭ ‬قوى‭ ‬مثل‭ ‬الماراثون‭ ‬وتقديم‭ ‬الارشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالرياضة‭.‬

كما تقوم‭ ‬لجنة‭ ‬المسرحيات‭ ‬بإعداد‭ ‬الأفكار‭ ‬وترشيح‭ ‬الممثلين‭ ‬وتهيئة‭ ‬المسرح‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬المسرحيات‭ ‬لتكون‭ ‬هادفة‭.‬

أما‮ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬فتقوم‮ ‬بترتيب‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬والرحلات‭ ‬الخارجية‭ ‬وتوزيع‭ ‬وترتيب‭ ‬الضيافة‭ .‬

لجنة‭ ‬المصلى

وتشرف‭ ‬لجنة‭ ‬المصلى‭ ‬على‭ ‬الحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬ومتابعة‭ ‬توفير‭ ‬الكتب‭ ‬والمصاحف‭ ‬والأذان‭ ‬والإقامة‭ ‬للصلوات‭ ‬الخمس‭ ‬وتنظيم‭ ‬جولات‭ ‬تنبيه‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الصلاة‭ ‬والتنسيق‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬المصليات‭ ‬وتنظيم‭ ‬الكلمات‭ ‬التوجيهية‭ ‬بعد‭ ‬الصلاة‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الشرعية‭.‬

مساواة‭ ‬طالب‭ ‬المنحة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمواطن‭ ‬السعودي

من‭ ‬جانبه‮ ‬أكد‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬العقلاء‭ ‬بأنه‭ ‬يتم‭ ‬مساواة‭ ‬طالب‭ ‬المنحة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمواطن‭ ‬السعودي‭ ‬وأن‭ ‬آلية‭ ‬اختيار‭ ‬طالب‭ ‬المنحة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الموافقة‭ ‬الخارجية‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬طلب‭ ‬تأشيرة‭ ‬خارجية،‭ ‬حسب‭ ‬اللوائح‭ ‬والأنظمة‭ ‬فالجامعة‭ ‬توفر‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬العمل‭ ‬خارجها‭ ‬وهناك‭ ‬إدارة‭ ‬بالعمادة‭ ‬تعتني‭ ‬بمتابعتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭.‬