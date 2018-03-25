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مركز القياس و التشخيص يزور الأطفال المعوقين بعسير

القحطاني : “أطفال عسير المعوقين محل اهتمامنا”

القحطاني : “أطفال عسير المعوقين محل اهتمامنا”
http://almnatiq.net/?p=557180
المناطق - أبها
زارت “نورة القحطاني” وكيلة مركز القياس والتشخيص والتدخل المبكر  و عدد من منسوبات المركز ، مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير ، وكان في استقبالهن “نورة ال شفلوت” مديرة القسم التعليمي ، وقد اطلعن على الأقسام و الخدمات العلاجية والتأهيلية وكذلك الفصول و الوسائل التعليمية للأطفال المعوقين بالمركز ، كما حضرن احدى الحصص التعليمية بفصل التأسيس ، و بحثن خلال هذه الزيارة سبل التعاون وما يمكن تقديمة من تعليم عسير ممثلاً في مركز القياس للأطفال المعوقين ، وأبدت القحطاني تجاوباً كبيراً بتقديم خطط علمية للقياس والتعليم المبكر للاستفادة منها ، بالإضافة الى ترشيح مدارس نموذجية يمكنها استقبال طالبات الدمج و وضع مشرفات للإشراف على الأطفال المدمجين بالتعليم العام ومتابعة مستوياتهن الدراسية بالتنسيق مع مركز الجمعية .
وفي ختام الزيارة وجهت ال شفلوت نيابة عن إدارة المركز شكرها لتعليم عسير بشكل عام ولمنسوبات مركز القياس والتشخيص بشكل خاص ، على حرصهم و اهتمامهم بهذه الفئة الغالية علينا جميعاً ودعمهم وتشجيعهم اللامحدود .

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