القحطاني : “أطفال عسير المعوقين محل اهتمامنا”

المناطق - أبها

زارت “نورة القحطاني” وكيلة مركز القياس والتشخيص والتدخل المبكر و عدد من منسوبات المركز ، مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير ، وكان في استقبالهن “نورة ال شفلوت” مديرة القسم التعليمي ، وقد اطلعن على الأقسام و الخدمات العلاجية والتأهيلية وكذلك الفصول و الوسائل التعليمية للأطفال المعوقين بالمركز ، كما حضرن احدى الحصص التعليمية بفصل التأسيس ، و بحثن خلال هذه الزيارة سبل التعاون وما يمكن تقديمة من تعليم عسير ممثلاً في مركز القياس للأطفال المعوقين ، وأبدت القحطاني تجاوباً كبيراً بتقديم خطط علمية للقياس والتعليم المبكر للاستفادة منها ، بالإضافة الى ترشيح مدارس نموذجية يمكنها استقبال طالبات الدمج و وضع مشرفات للإشراف على الأطفال المدمجين بالتعليم العام ومتابعة مستوياتهن الدراسية بالتنسيق مع مركز الجمعية .

وفي ختام الزيارة وجهت ال شفلوت نيابة عن إدارة المركز شكرها لتعليم عسير بشكل عام ولمنسوبات مركز القياس والتشخيص بشكل خاص ، على حرصهم و اهتمامهم بهذه الفئة الغالية علينا جميعاً ودعمهم وتشجيعهم اللامحدود .