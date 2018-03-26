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انطلاق أولى الخطوات التحضيرية لإقامة رالي عسير ٢٠١٨م

انطلاق أولى الخطوات التحضيرية لإقامة رالي عسير ٢٠١٨م
http://almnatiq.net/?p=557189
المناطق - أبها

انطلقت أولى الخطوات التحضيرية لإقامة رالي عسير  ٢٠١٨ م ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.
جاء ذلك عبر الاجتماع التحضيري الذي جمع مجلس التنمية السياحيه بمنطقة عسير ممثلا في نائب أمين عام المجلس مشبب القحطاني ورئيس الشؤون القانونية بالمجلس محمد المحنشي بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشركة المنظمة هوزن العربية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموافقات اللازمة، واستعدادات الشركة المسوقة، والمسار،  وكتيب الطريق، قائمة الحكام والمنظمين، فضلا عن الخطة الزمنية والميزانية التقديرية.
من جهته، أكد نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية بعسير مشبب القحطاني أن المجلس يبدي اهتمام بالرالي باعتباره نمطا من أنماط سياحة الرياضة والمغامرات التي تحظى بقبول واهتمام من شريحة واسعة لاسيما الشباب، بعد النجاح اللافت الذي تحقق في النسخة الأولى التي شهدت مشاركة أكثر من ٢٧ متسابقا من داخل وخارج المملكة.

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