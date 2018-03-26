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أمير عسير يرعى الاحتفال باليوم العربي لليتيم

أمير عسير يرعى الاحتفال باليوم العربي لليتيم
http://almnatiq.net/?p=557192
المناطق - أبها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم، الاحتفال باليوم العربي لليتيم 1439هـ ،وذلك على مسرح دار التربية الإجتماعية بأبها.
وثمن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري رعاية سمو أمير المنطقة لفعاليات وبرامج الوزارة، مبيناً أن تشريفه للاحتفال باليوم العربي لليتيم خير دليل على حرص القيادة الرشيدة للوقوف مع جميع فئات المجتمع ، ورعايتها الدائمة للأيتام ، من خلال جميع ماتقدمه من رعاية وتوجيه ومتابعة ودعم كامل للعمل الإنساني ، ليكونوا يد بنائه في وطن الخير والعطاء , وتعزيز إمكانياتهم لتحمل المسؤولية والإسهام في بناء المجتمع .
وأبان المري أنه وبحمد الله تعالى وبدعم حكومتنا الرشيدة أصبح من أبناء وبنات هذه الوزارة من هو الطبيب والمهندس والإداري الناجح في شتى المجالات .
بعد ذلك استمع الحضور إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة, ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً للخدمات المقدمة للأيتام , تلى ذلك أبوريتاً بعنوان ” عيال المجد ” .
وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير الداعمين والمشاركين , كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة والتقطت الصور التذكارية .

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