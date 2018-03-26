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امير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

امير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=557200
المناطق - تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، اجتماع اللجنة ، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.
حيث اطلع سموه على كافة التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان المبارك .
ووجه سموه بتفعيل الخطط المعدة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة ، و ما تم عرضه من خطط واستعدادات وتم إقرارها من قبل اللجنة التنفيذية.
كما ناقش الاجتماع العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الاجتماع دعا سموه الله العلي القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

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