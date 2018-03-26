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الهيئة العامة للعقار تدشن موقعها الإلكتروني وتطلق حسابها في “تويتر”

الهيئة العامة للعقار تدشن موقعها الإلكتروني وتطلق حسابها في “تويتر”
http://almnatiq.net/?p=557240
المناطق - واس

دشن معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rega.gov.sa)، كما أطلق حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” (@REGA_KSA)، ليكون نافذة للتواصل مع المهتمين بالقطاع العقاري، وذلك خلال ترأسه للاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة.
وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس عرضاً لإنجازات الهيئة في الربع الأول من عام 2018م، وفيلماً توثيقياً عنها، كما استعرض المجلس الأنشطة العقارية المستهدفة في عام 2018م، واطلع على ما تقوم به الهيئة من أعمال لتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بهذه الأنشطة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة ورؤيتها التي تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.
وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل عبدالله بن عدنان السليمي، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية.

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