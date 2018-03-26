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للتخفيف على مراجعيها.. صحة بيشة تفعّل خدمة اصدار أوامر اركاب المرضى بمستشفيات تثليث والعلايا والبشاير
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للتخفيف على مراجعيها.. صحة بيشة تفعّل خدمة اصدار أوامر اركاب المرضى بمستشفيات تثليث والعلايا والبشاير

للتخفيف على مراجعيها.. صحة بيشة تفعّل خدمة اصدار أوامر اركاب المرضى بمستشفيات تثليث والعلايا والبشاير
http://almnatiq.net/?p=557243
المناطق - بيشة

انهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة ربط مستشفيات ثليث العام و سبت العلايا و البشائر بنظام الهيئة الطبية  لإصدار أوامر الاركاب للمرضى وذلك للتخفيف علي المرضي من عناء السفر والانتظار .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان انه تفعيل الخدمة تم من خلال تثبيت  النظام بمستشفيات ” تثليث وسبت العلايا والبشاير ”  ومنحها صلاحية الدخول على نظام الهيئة الطبية وإصدار أوامر الاركاب مباشرة .

وأشار ال بخيتان إلى ان قد تم الاتفاق مع شركة السفر والسياحة المعنية بإصدار التذاكر بتوفير موظفين لها بالمواقع المذكورة لإصدار التذاكر دون الحاجة للتوجه لمكتبها في مديرية الشئون الصحية .وتأتي هذه الخدمة ضمن المشاريع الالكترونية

التي شكلت نقلة نوعيه في مستوي الخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة مراجعيها في المرافق الصحية بكافة أنواعها

 

وتجدر الإشارة الى أن صحة بيشة تضم سبعة مستشفيات وتقدم خدماتها لأهالي محافظات بيشة و تثليث و بالقرن والمراكز التابعة لها بالإضافة الى خدمات الرعاية الصحية الأولية البالغة 84 مركز رعاية صحية أولية .

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