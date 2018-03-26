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بريد منطقة عسير يعقد اجتماعه السنوي لعام 1439هـ

بريد منطقة عسير يعقد اجتماعه السنوي لعام 1439هـ
http://almnatiq.net/?p=557245
المناطق - أبها
ترأس سعادة مدير عام بريد منطقة عسير الأستاذ مشبب بن أحمد آل معلوي الاجتماع السنوي لعام ‏ ‏1439 ‏هـ بمسؤولي البريد بالمنطقة .
‏وفي بداية الاجتماع تحدث مدير عام المنطقة عن توجيهات المؤسسة وتطوير الخدمات بالمنطقة وحث الجميع على التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف المؤسسة والرقي بالخدمات البريدية ، ثم ‏قُدمت أوراق العمل المعدة كلاً من الادارة العامة لمراكز الخدمات والعمليات البريدية والبريد الرسمي والجودة وتقنية المعلومات وقد حرص الجميع في هذه الأوراق على عرض كل ماهو جديد ويفيد ، كما تناولت اوراق الأعمال دراسة إجراءات العمل وكيفية تحسين ‏الخدمات وتطويرها والبرامج والمقترحات المستقبلية لكل إدارة.
‏في نهاية الاجتماع شكر سعادة المدير العام الجميع على الحضور والتفاعل والمشاركة ‏البناءه بالإجتماع ، وحث الحضور الى مواكبة توجيهات المؤسسة بتطبيق كل ما يخدم مصلحة العمل وكسب رضا العميل واشباع رغبته في الحصول على ‏خدمات مميزة.
‏ثم قام سعادته بتكريم المتقاعدين وقدم لهم الشكر والتقدير على جهودهم خلال فترة عملهم ‏وتمنى لهم التوفيق والسداد.

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