بريد منطقة عسير يعقد اجتماعه السنوي لعام 1439هـ

المناطق - أبها

ترأس سعادة مدير عام بريد منطقة عسير الأستاذ مشبب بن أحمد آل معلوي الاجتماع السنوي لعام ‏ ‏1439 ‏هـ بمسؤولي البريد بالمنطقة .

‏وفي بداية الاجتماع تحدث مدير عام المنطقة عن توجيهات المؤسسة وتطوير الخدمات بالمنطقة وحث الجميع على التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف المؤسسة والرقي بالخدمات البريدية ، ثم ‏قُدمت أوراق العمل المعدة كلاً من الادارة العامة لمراكز الخدمات والعمليات البريدية والبريد الرسمي والجودة وتقنية المعلومات وقد حرص الجميع في هذه الأوراق على عرض كل ماهو جديد ويفيد ، كما تناولت اوراق الأعمال دراسة إجراءات العمل وكيفية تحسين ‏الخدمات وتطويرها والبرامج والمقترحات المستقبلية لكل إدارة.

‏في نهاية الاجتماع شكر سعادة المدير العام الجميع على الحضور والتفاعل والمشاركة ‏البناءه بالإجتماع ، وحث الحضور الى مواكبة توجيهات المؤسسة بتطبيق كل ما يخدم مصلحة العمل وكسب رضا العميل واشباع رغبته في الحصول على ‏خدمات مميزة.