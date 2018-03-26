بريد منطقة عسير يعقد اجتماعه السنوي لعام 1439هـ

ترأس سعادة مدير عام بريد منطقة عسير الأستاذ مشبب بن أحمد آل معلوي الاجتماع السنوي لعام 1439 هـ بمسؤولي البريد بالمنطقة .
وفي بداية الاجتماع تحدث مدير عام المنطقة عن توجيهات المؤسسة وتطوير الخدمات بالمنطقة وحث الجميع على التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف المؤسسة والرقي بالخدمات البريدية ، ثم قُدمت أوراق العمل المعدة كلاً من الادارة العامة لمراكز الخدمات والعمليات البريدية والبريد الرسمي والجودة وتقنية المعلومات وقد حرص الجميع في هذه الأوراق على عرض كل ماهو جديد ويفيد ، كما تناولت اوراق الأعمال دراسة إجراءات العمل وكيفية تحسين الخدمات وتطويرها والبرامج والمقترحات المستقبلية لكل إدارة.
في نهاية الاجتماع شكر سعادة المدير العام الجميع على الحضور والتفاعل والمشاركة البناءه بالإجتماع ، وحث الحضور الى مواكبة توجيهات المؤسسة بتطبيق كل ما يخدم مصلحة العمل وكسب رضا العميل واشباع رغبته في الحصول على خدمات مميزة.
ثم قام سعادته بتكريم المتقاعدين وقدم لهم الشكر والتقدير على جهودهم خلال فترة عملهم وتمنى لهم التوفيق والسداد.
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