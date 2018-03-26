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الذهب والبيرق لـ ” كشافة تعليم جدة ” في منافسات رسل السلام بالقصيم

الذهب والبيرق لـ ” كشافة تعليم جدة ” في منافسات رسل السلام بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=557248
الطائف - عادل الزهراني

حققت كشافة تعليم جدة ممثلةً في فتيان متوسطة المأمون بيرق التميز والمركز الثالث في المستوى العام في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي على مستوى المملكة , ودرع التميز للمركز  الثالث في المستوى العام (فرسان التميز ) ، ودرع التميز للمركز الثالث  في  منافسات المبادرات الكشفية ، ودرع التميز للمركز الرابع في منافسات المهارات الكشفية ، أضافة إلى أوسمة التميز وجوائز قيمة للقائد المرافق والفرسان المشاركين , ووسام التميز لرئيس النشاط الكشفي وذلك في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة الفتيان على مستوى المملكة والتي استضافتها ادارة تعليم القصيم الأسبوع الماضي .

وقال القائد الكشفي المرافق لفرقة فتيان متوسطة المأمون , محسن حماد الصبحي : ” تحقق الإنجاز بتضافر الجهود بداية من الكشافين المشاركين الذين قدموا كل ما لديهم للحصول على المراكز المتقدمة في هذه المنافسات والدعم والتوجيه من مدير عام التعليم بمحافظة جدة أ.عبدالله بن أحمد الثقفي ودعم قائد المدرسة أ. فواز الشيخ الذي قدم الدعم المادي والمعنوي , ولا أنسى مشرف النشاط الكشفي أ.سالم باواكد مشرف مرحلة الفتيان الذي دعمنا بنصائحه وإرشاداته ,ومدير مركز التدريب الكشفي أ. محمد بايونس الذي كان له دور في تدريب الكشافين بتهيئة المركز وتوفير كافة احتياجات الفرقة ,  وأيضاً رئيس النشاط الكشفي بتعليم جدة أ.علي العمري الذي كان متابعاً لنا بتوجيهاته ودعمه المعنوي للكشافين طيلة أيام المنافسات  والشكر موصول لمدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة أ.عوض بن جابر العتيبي الذي وضع ثقته بنا ودعمنا لكي نعود بإنجاز جديد لتعليم جدة ” .
يشار إلى أن 46 إدارة تعليم شاركت في المنافسات بالإضافة إلى الشؤون التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع و تم تتويج خمسة إدارات في فرسان التميز العام بجمع نقاط مسار المشاريع التطبيقية ومسار المهارات الكشفية  وقام مدير عام التعليم بمنطقة القصيم أ.عبدالله بن إبراهيم الركيان بتكريم الإدارات الفائزة بحضور مدير النشاط الكشفي بالوزارة أ.مجدي الصبيحي ومشرف عام النشاط الكشفي بالوزارة أ. نوح الغانمي ومشرف عام النشاط الكشفي بالوزارة ومدير أدارة النشاط الثقافي المكلف  أ.عبد العزيز السرا  , وذلك  بالمسرح الثقافي ببريدة .

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