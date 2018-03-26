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“تعليم الليث” و ” مستشفى أضم العام ” يُطمئنان معلمات وطالبات مجمع ضبيعة وأولياء أمورهن

“تعليم الليث” و ” مستشفى أضم العام ” يُطمئنان معلمات وطالبات مجمع ضبيعة وأولياء أمورهن
http://almnatiq.net/?p=557254
مكة - عادل الزهراني

طمأنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ومستشفى أضم العام ، طالبات ومعلمات مجمع ضبيعة التعليمي وأولياء أمورهن ، بعدم وجود أي إصابات  أو حالات اشتباه بأعراض فيروس “كورونا ” ، جاء ذلك على خلفية إصابة قائدة  المجمع ، وهي من سكان محافظة جدة ” بفيروس كورونا ” وفقا لما أكدته التقارير الطبية الصادرة من الجهات الرسمية في الشؤون الصحية بجدة .

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ  محمد بن ختيم المالكي ، بأن مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، قد قام  صباح اليوم بزيارة محافظة أضم ، حيث عقد  اجتماعا مع مدير مستشفى أضم العام الأستاذ موسى بن مصرد العصماني  ، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير الطبية ومعرفة الوضع الصحي للمجمع التعليمي ، حيث طمأن مدير المستشفى مدير  التعليم خلال اللقاء على صحة و سلامة الطالبات والمعلمات والإداريات بالمجمع ، وأكد له عدم وجود أي إصابات  أو أي حالات اشتباه بالمرض ولله الحمد حتى تاريخه.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على تقديم الخطط و الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي انتشار لحالات جديدة لاقدر الله  .

وبين ” المالكي ” أن مستشفى أضم العام قد قام بإرسال فريق طبي مكون من ( ١١ ) طبية وممرضة وفنية ، حيث قمن  بإجراءات الفحص الطبي على الطالبات والمعلمات والإداريات، للاطمئنان على صحتهن وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن  ،  كما قمن  بتوزيع المعقمات والكمامات  الصحية على كافة منسوبات المجمع ،  وتقديم البرامج الإرشادية و التوعوية والتثقيفية والصحية اللازمة لمنسوبات المجمع من خلال التعريف بالمرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه ، عن طريق المحاضرات واللقاءات  والبرشورات الصحية .
وحث الفريق الطبي منسوبات المجمع بالاهتمام بعمل التهوية اللازمة داخل الفناء المدرسي وفي الممرات والفصول الدراسية،  والمحافظة على النظافة الشخصية ، ومراجعة المستشفى أو أقرب مركز صحي في حال ظهور أعراض المرض لا سمح الله .
كما تم تعقيم المجمع بالكامل باستخدام الأدوات الصحية المناسبة .

بدوره عبر مدير التعليم عن بالغ شكره وتقديره لمدير مستشفى أضم العام وكافة منسوبيه على جهودهم في تقديم كل هذه الخدمات الطبية ، مشيدا في ذات السياق بما تجده مدارس المحافظة من عناية طبية فائقة من إدارة المستشفى والمراكز الصحية التابعة لها .
سائلا  الله عز وجل أن يمن  بالشفاء العاجل على قائدة مجمع ضبيعة التعليمي ، وأن يكتب لها  الصحة والعافية .

وعلى صعيد آخر  قام مدير التعليم بزيارة محافظ أضم الأستاذ  ناصر بن محمد بن حجاب بمكتبه بمقر المحافظة، حيث بارك له باسم كافة منسوبي التعليم ، صدور قرار تكليفه محافظا لمحافظة أضم ، سائلا الله له العون والتوفيق، كما بحث معه أوجه التعاون والتكامل بين المحافظة وإدارة التعليم ، كما بين  ” البركاتي ” للمحافظ  أبرز المشروعات التعليمية  المنفذة والجاري تنفيذها في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها .

من جانبه قام ( البركاتي ) بتفقد سير العملية التربوية والتعليمية في عدد من مدارس أضم شملت مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية ، ومدرسة زيد بن حارثة المتوسطة.
وأشاد بجهود قادة المدارس في توفير البيئة المدرسية والتعليمية المناسبة ، كما أشاد بدور المعلمين للقيام برسالتهم وأدوارهم، و  أثنى على المستويات التحصيلية للطلاب .

و رافق مدير مدير التعليم خلال الجولة ،مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور عاتق بن صالح الزنبحي،  ومدير الجودة الشاملة الدكتور حسن بن محمد المهداوي،  ومدير مكتب التعليم بأضم الأستاذ نور بن مسعود المالكي ، ومدير شؤون المباني المهندس عبدالله بن مصنف اليزيدي.

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