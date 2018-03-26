نائب أمير المنطقة الشرقية يفتتح يوم المهنة الخامس والثلاثين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الدمام - عبدالله السعيدي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، صباح الاثنين 9 رجب (26 مارس)، يوم المهنة السنوي الخامس والثلاثين، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة (64) من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مكان الحفل، في مركز المعارض (مبنى 54 بالجامعة)، معالي مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان ومسؤولو الجامعة والجهات المشاركة.

وقد بدأ الحفل بعرض عن يوم المهنة تناول تاريخ المناسبة التي تعد أحد الأفكار الرائدة التي تبنتها الجامعة منذ عام 1404هـ، ثم تزايد عدد الجهات المشاركة بها عاماً بعد عام، ما يؤكد نجاح الجامعة في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع ويعكس إحساس هذه القطاعات بدور الجامعة في توفير احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المدربة.

ثم افتتح سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم المهنة، وقام بجولة تفقد فيها أجنحة الجهات المشاركة، وتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية التي تقدمها للخريجين والطلاب.

ثم كرّم سموه الجهات الراعية للمناسبة وهم الراعي الرسمي- شركة أرامكو السعودية، المهندس نبيل الجامع نائب الرئيس للموارد البشرية، الراعي الرقمي- شركة الاتصالات السعودية، المهندس بندر قلعجي مدير إدارة التوظيف، الراعي الذهبي- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الأستاذ ناصر النويصر مدير أعلى للتوظيف، الراعي الذهبي- مجموعة سامبا المالية، الراعي الذهبي- البنك الأهلي التجاري.

ومن جانبه، رحب معالي مدير الجامعة بسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووصف تشريفه حفل الافتتاح بأنه تقدير لدور الجامعة في إعداد الموارد البشرية القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وشكر معاليه المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها.

وأكد أن حرص هذه الجهات على المشاركة “يعكس علاقاتها المتميزة مع الجامعة، كما يؤكد على المستوى المتميز لخريجي الجامعة، بحيث أصبحت المؤسسات والشركات تحرص على استقطابهم للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي”.

وأوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة لمناسبات التوظيف د. أحمد العجيري أن المناسبة، التي تقام في مركز المعارض (مبنى 54 بالجامعة)، تهدف إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة.

واضاف أن يوم المهنة يسعى إلى التعريف بتخصصات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، ويتيح الفرصة لجهات العمل لتعريف الطلاب بالأنشطة التي تقوم بها ومجالات عملها.

وقال إن المناسبة تهدف أيضاً إلى توعية الطلاب بالمستقبل الوظيفي لمختلف التخصصات الأكاديمية، وتعزيز الشراكة التعاونية بين الجامعة ومجموعة كبيرة من أهم المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي.

وقال إن المناسبة تهدف كذلك إلى تعريف الطلاب وتوعيتهم بالطريقة المثلى في إعداد السيرة الذاتية والطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق مجموعة من المحاضرات يلقيها متخصصون في هذا المجال من الجامعة والجهات المشاركة وتقدم ضمن جدول الفعاليات.

وأضاف أن المناسبة تشكل فرصة فريدة لقطاعات العمل للالتقاء بكوادر متميزة من مختلف التخصصات والتواصل معهم بشكل مباشر.