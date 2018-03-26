بلدية الخفجي تجري القرعة لتوزيع 15 موقع لبيع الحطب والفحم للمستفيدين

الخفجي - سطام الفروان

قامت بلدية محافظة الخفجي بتوزيع مواقع الحطب والفحم من خلال قرعة علنية أجريت بمقر البلدية، يوم أمس الأحد الموافق 8/7/1439هـ ، وذلك بحضور عضو مجلس البلدي بالخفجي، حيث شمل عدد المواقع التي تم توزيعها للمستفيدين 15 موقع.

وقالت البلدية أنها قامت بطرح هذه المواقع، بهدف تحسين الخدمات وتعزيز ورفع الإيرادات البلدية وللحد من ظاهرة الباعة الجائلين على الطرق السريعة (الحطب والفحم) ،مؤكدة أنها مستمرة في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية بمحافظة الخفجي والهجر التابعة لها لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان وبما يتناسب مع مبادرات البلدية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية ودعم إيراداتها.