أرامكو السعودية تدعو خريجي الثانوية العامة 2018 م للالتحاق ببرنامج الابتعاث الجامعي

أعلنت شركة ارامكو السعودية عن دعوتها لخريجي الثانوية العامة 2018 م. للالتحاق ببرنامج الابتعاث الجامعي حيث يتم ابتعاث الطلاب والطالبات المقبولين إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة وفترة التسجيل تبدأ في 2 أبريل وتنتهي 8 أبريل 2018 م
الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج
• راتب شهري
• توفير السكن بحسب خطة الشركة
• مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية
• رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة
• توفير السكن بحسب خطة الشركة
• مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية
• رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة
الميزات المكتسبة كموظف في الشركة• راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان
• بدل سكن سنوي
• إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي
• إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة
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