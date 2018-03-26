أرامكو السعودية تدعو خريجي الثانوية العامة 2018 م للالتحاق ببرنامج الابتعاث الجامعي

المناطق - خالد الضبيبي

أعلنت ‏شركة ارامكو السعودية عن دعوتها لخريجي الثانوية العامة 2018 م. للالتحاق ببرنامج الابتعاث الجامعي حيث يتم ابتعاث الطلاب والطالبات المقبولين إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة وفترة التسجيل تبدأ في 2 أبريل وتنتهي 8 أبريل 2018 م