العهد “النووي السعودي” يرى النور قريبا

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المناطق - الرياض
أكد معالي وزير الطاقة “خالد الفالح” أن للمملكة شركاء دوليون يمكن العمل معهم على مشروع البرنامج النووي، حال رفضت أمريكا العمل مع المملكة لتطوير هذا البرنامج.
ومن المقرر أن تمنح المملكة عقود لبناء أول محطاتها النووية نهاية العام الحالي، كنواة لمشروعها الحلم الذي، أصبح يوصف بمشروع الجيل الجديد.
وتخطط المملكة لتنفيذ المشروع من خلال طريقين الأول، التعاقد على بناء مفاعل نووي عام 2018 وهو أول مفاعل نووي في المملكة، والثاني، التنقيب عن اليورانيوم في أراضيها.
ويشمل المشروع النووي السعودي، على إنشاء عدة مفاعلات تتراوح قدراتها بين “1200 إلى 1600” ميجاواط للمفاعل الواحد، بالإضافة إلى توطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة.
وكانت المملكة قد أقتر إنشاء مشروع وطني للطاقة الذرية بعد توصية قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإنشاء مشروع وطني باسم “المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة”.

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