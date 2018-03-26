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العثور على جثة مجهولة وسط حريق معمل عشوائي في بريدة

العثور على جثة مجهولة وسط حريق معمل عشوائي في بريدة
http://almnatiq.net/?p=557292
المناطق - بريدة
عثرت فرق الدفاع المدني ببريدة على جثة مجهولة الهوية أثناء مكافحتها لحريق معمل عشوائي في صناعة بريدة ، ووفقا للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة صباح الإثنين حادث حريق في موقع يستخدم كمعمل عشوائي لصناعه وتجهيز الستائر والكنب تقدر مساحته 200م يقع بحي الصناعة تمت مباشرة الحريق وإخماده موضحاً أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ داخل الموقع تم العثور على جثة لشخص مجهولة الهوية مشيراً لاستكمال الإجراءات وتسليم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.

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